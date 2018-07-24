A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Стал ли для вас трагедией вылет России с ЧМ?
Показать все опросы

Новости партнеров

Защитник "Ньюкасла" Шансель Мбемба перешел в "Порту"

Защитник "Ньюкасла" Шансель Мбемба продолжит карьеру в "Порту".

23-летний футболист подписал с португальским клубом контракт, рассчитанный до 2022 года. Подробности сделки не сообщаются.

Мбемба перешел в "Ньюкасл" в 2015 году.

ФК "Порту"
Теги: Порту Ньюкасл
Сегодня, 10:34
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.