Защитник "Ньюкасла" Шансель Мбемба перешел в "Порту"

Защитник "Ньюкасла" Шансель Мбемба продолжит карьеру в "Порту".23-летний футболист подписал с португальским клубом контракт, рассчитанный до 2022 года. Подробности сделки не сообщаются.Мбемба перешел в "Ньюкасл" в 2015 году.