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Малком продолжит карьеру в "Барселоне"

Goal.com сообщает, что Малком перейдет в "Барселону" за 41 миллион евро.

Помимо желания "Бордо" продать игрока дороже, сам футболист захотел перейти именно в "Барселону". "Рома" потеряла всякие шансы на приобретение бразильца.

При этом по состоянии на 10 часов утра вторник по центрально-европейскому времени "Бордо" был готов провести еще одни переговоры с "Ромой" . Но сам Малком настоял на принятии предложении от" Барселоны". Для "Бордо" дополнительный плюс в том, что "Барселона" готова перечислить прямо сейчас значительно большую сумму денег, чем "Рома".
Теги: Бордо Барселона Рома
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