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Во Франции были ошарашены зарплатой Буффона в "ПСЖ"

Стала известная зарплата итальянского голкипера Джанлуиджи Буффона в "Пари Сен-Жермен".

Как информирует L'Equipe, итальянец будет получать в стане парижан менее €8 млн, которые ранее назывались в прессе. Так, оклад вратаря после уплаты налогов составит €4,92 млн в год, что равняется примерно €410 тысячам в месяц.

40-летний Буффон перешел в "ПСЖ" по окончании минувшего сезона на правах свободного агента.

"Газета.ру"
Теги: Буффон ПСЖ
Сегодня, 17:07
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