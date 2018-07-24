Во Франции были ошарашены зарплатой Буффона в "ПСЖ"

Стала известная зарплата итальянского голкипера Джанлуиджи Буффона в "Пари Сен-Жермен".Как информирует L'Equipe, итальянец будет получать в стане парижан менее €8 млн, которые ранее назывались в прессе. Так, оклад вратаря после уплаты налогов составит €4,92 млн в год, что равняется примерно €410 тысячам в месяц.40-летний Буффон перешел в "ПСЖ" по окончании минувшего сезона на правах свободного агента.