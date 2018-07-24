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Кейн, Месси, Роналду, Модрич и Мбаппе - номинанты на звание лучшего игрока года

ФИФА на своем официальном сайте назвала номинантов на приз лучшем игроку года.

Кандидатов выбирали легенды ФИФА, в их числе Дидье Дрогба, Кака, Фабио Капелло, Фрэнк Лэмпард, Лотар Маттеус, Алессандро Неста, Роналдо и другие.

Эден Азар ("Челси");

Рафаэль Варан ("Реал");

Антуан Гризманн ("Атлетико");

Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити");

Харри Кейн ("Тоттенхэм");

Килиан Мбаппе ("ПСЖ");

Лионель Месси ("Барселона");

Лука Модрич ("Реал");

Криштиану Роналду ("Реал");

Мохамед Салах ("Ливерпуль").
Теги: Кейн Месси Роналду Модрич Мбаппе Гризманн Азар
Сегодня, 17:31
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№6 Написал: Nevalyashka Nevalyashka (Сегодня, 18:55) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Реал»
Модрич достойнее всех, а получит КриРо - инфа сотка)
Регистрация: 31.03.2015 [жалоба]
№5 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 18:50) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
ЧМ наглядно показал, что постоянная борьба двух "титанов" за звание лучшего игрок а- всего лиш мощнейший пиар этих игрков в СМИ.


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
№4 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 18:22) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Откуда опять месси?? Он то за что?? За хет-трики Леванте и Эльче??


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008 [жалоба]
№3 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 18:08) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
В сезоны когда проводятся ЧМ,обычно игрок из команды чемпиона признаётся лучшим,а значит либо Гризманн,либо Мбаппе.

Цитата: foxship
Модрич однозначно. Мбапе сопляк пока - пусть доказывет.


Роналдо зубастик в 20 лет получил лучшего игрока года.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№2 Написал: foxship Стая бандерлогов (Сегодня, 17:43) #
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  •  (6)
Болеет за:
«Локомотив»
Модрич однозначно. Мбапе сопляк пока - пусть доказывет.


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Я один из них.
Регистрация: 4.09.2009 [жалоба]
№1 Написал: nami-sv (Сегодня, 17:37) #
  • 0
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Болеет за:
«Спартак»
Варан и Кейн в этом списке лишние.Остальных можно обсуждать.
Регистрация: 9.08.2015 [жалоба]
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