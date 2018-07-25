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Малком: сбылась моя детская мечта

Бразильский нападающий Малком поделился первыми впечатлениями после перехода в "Барселону".

Форвард отметил, что с детства мечтал играть за каталонский клуб.

"У меня уникальные ощущения. Играть за "Барселону" моя детская мечта. Это лучший клуб в мире. Я надеюсь принести много радости его фанатам. Я намерен помочь команде и одноклубникам своим стилем игры", — приводит слова футболиста пресс-служба сине-гранатовых.

Накануне футболист должен был перейти в "Рому", однако его трансфер сорвался из-за вмешательства "Барселоны". Сегодня было официально объявлено о переходе бразильца в стан каталонцев.

"Газета.ру"
Теги: Малком Барселона
Сегодня, 03:06
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