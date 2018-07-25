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"Наполи" отказался продавать своего игрока за 100 млн евро

"Наполи" этим летом отказался продавать своего защитника Калиду Кулибали в клуб чемпионата Англии за €100 млн.

Об этом рассказал президент неаполитанцев Аурелио де Лаурентис.

"Клуб АПЛ предлагал нам за Кулибали €100 млн. Но мы даже не обсуждали это – игрок не продается. Кулибали – отличный парень, у нас никогда не было с ним проблем", – приводит слова Де Лаурентиса Radio Kiss Kiss.

27-летний Кулибали выступает в составе "Наполи" с 2014 года.

"Газета.ру"
Теги: Наполи
Сегодня, 03:28
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