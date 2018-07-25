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"Эвертон" оформил самый дорогой трансфер в своей истории

Хавбек "Уотфорда" Ришарлисон перешел в "Эвертон", сообщает пресс-служба клуба.

Футболист подписал с клубом контракт на пять лет. Сумма трансфера составит 50 млн фунтов, что является рекордом для "Эвертона".

В минувшем сезоне 21-летний бразилец провел 38 матчей в чемпионате Англии, забил 5 мячей и отдал 7 голевых передач.
Теги: Эвертон Уотфорд
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