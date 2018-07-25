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"Атлетико" подписал экс-игрока "Спортинга" Желсона Мартинша

Команда Диего Симеоне усилилась полузащитником сборной Португалии, сообщает официальный сайт "Атлетико".

Желсон Мартинш пополнил состав победителей Лиги Европы на правах свободного агента. Ранее контракт со "Спортингом" расторгли многие футболисты команды после конфликта с президентом и нападения болельщиков на игроков.

К 23 годам Желсон Мартинш провёл 140 матчей за лиссабонский клуб.
Теги: Атлетико Спортинг
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