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Адам Лаллана: Саутгейт правильно сделал, что не взял меня на чемпионат мира

Полузащитник «Ливерпуля» Адам Лаллана отметил, что считает верным решение главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта не включать его в заявку на ЧМ-2018.

«Конечно, я хотел попасть на ЧМ. Иногда профессиональным футболистам приходится сталкиваться со сложными вещами, поэтому я просто поддерживал команду, как и любой другой болельщик.

Мой лучший друг Джордан Хендерсон играл на ЧМ, и он был там одним из лучших. Команда вышла в полуфинал, и это замечательное достижение.

Саутгейт сказал мне, что не будет включать меня в состав за прошлые заслуги. Вероятно, это было весьма тягостное решение, но он решил так и по остальным ребятам, которые много пропустили по ходу прошлого сезона.

Я знаю, что если бы мой сезон получился другим и я был форме, то попал бы в состав сборной. Пожалуй, Саутгейт принял правильное решение», – цитирует Лаллану Sports.ru со ссылкой на The Guardian.

Напомним, в сезоне-2017/18 Лаллана сыграл в 12 матчах за «Ливерпуль», но только один раз вышел в старте.
Теги: Саутгейт Сборная Англии Лаллана
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