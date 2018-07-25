Златан Ибрагимович сожалеет о позднем переходе в "Манчестер Юнайтед"

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович сожалеет о том, что перешел в "Манчестер Юнайтед" в столь позднем возрасте."Мне жаль болельщиков "Манчестер Юнайтед", будь я моложе, они увидели бы другого льва! Более ранний переход был бы опасен для Английской премьер-лиги (АПЛ). Я бы съел лигу на завтрак, вместо этого я перенес это блюдо на ланч. Но я перешел в команду, меня там ждали, я неплохо играл и показал себя", — цитирует Ибрагимовича официальный сайт "Манчестер Юнайтед".Футболист также поблагодарил болельщиков за поддержку в период выступление за английский клуб."Я полностью выкладывался столько, сколько мог. Затем я получил травму, но меня продолжали поддерживать. Я всегда чувствовал поддержку. У "Манчестер Юнайтед" особенные болельщики. Мое выступление за команду навсегда останется в истории. Я всегда буду вспоминать свой период в команде с улыбкой", — добавил шведский футболист.