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Златан Ибрагимович сожалеет о позднем переходе в "Манчестер Юнайтед"

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович сожалеет о том, что перешел в "Манчестер Юнайтед" в столь позднем возрасте.

"Мне жаль болельщиков "Манчестер Юнайтед", будь я моложе, они увидели бы другого льва! Более ранний переход был бы опасен для Английской премьер-лиги (АПЛ). Я бы съел лигу на завтрак, вместо этого я перенес это блюдо на ланч. Но я перешел в команду, меня там ждали, я неплохо играл и показал себя", — цитирует Ибрагимовича официальный сайт "Манчестер Юнайтед".

Футболист также поблагодарил болельщиков за поддержку в период выступление за английский клуб.

"Я полностью выкладывался столько, сколько мог. Затем я получил травму, но меня продолжали поддерживать. Я всегда чувствовал поддержку. У "Манчестер Юнайтед" особенные болельщики. Мое выступление за команду навсегда останется в истории. Я всегда буду вспоминать свой период в команде с улыбкой", — добавил шведский футболист.

"Газета.ру"
Теги: Ибрагимович Манчестер Юнайтед
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