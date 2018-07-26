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Марио Пашалич перешел в "Аталанту"

Полузащитник "Челси" Марио Пашалич, стал игроком "Аталанты", сообщает пресс-служба итальянцев.

Итальянский клуб арендовал 23-летнего хавбека на один год с возможностью выкупа за 15 миллионов евро.

Прошлый сезон Пашалич провел в аренде в "Спартаке".
Теги: Пашалич Спартак Аталанта
Сегодня, 10:23
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№2 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 10:34) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: avnik
Чё он там успел натворить в Челси?

Просто не дали шансов что-то натворить. Дали возможность это сделать в Аталанте)
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№1 Написал: avnik море (Сегодня, 10:28) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Чё он там успел натворить в Челси?


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
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