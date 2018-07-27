Даниэль Карвахаль: Рауль – лучший игрок в истории "Реала"

Защитник "Реала" Даниэль Карвахаль заявил, что считает экс-форварда клуба Рауля лучшим игроком в истории "сливочных"."Думаю, Месси и Роналду сложно сравнивать. Хоть они оба играют в нападении и оба среди лучших футболистов в истории, они очень разные. Месси – игрок, который больше делает для футбола, игрок с лучшим видением поля, пасом, у него отличный дриблинг и он умело ищет свободные зоны.Роналду же уничтожитель, футболист, который действует в штрафной, который делает все, чтобы забить гол. И это работает. Они очень разные. Месси же выглядит спокойным парнем. Не то чтобы я его хорошо лично знал, так видится снаружи.Лучший игрок в истории "Реала"? Рауль. Я ассоциирую себя с ним. Он командный игрок, футболист, который всего добился благодаря усердной работе. Про него нельзя сказать, что он самый быстрый, лучше всех играет головой или лучший в дриблинге. Он все он делал правильно", - цитирует игрока beIN Sports.