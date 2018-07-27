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"Арсенал" представил третью форму

"Арсенал" презентовал третью форму на сезон-2018/19.

В презентации, которая прошла в рамках турне клуба в Сингапуре, приняли участие Эктор Бельерин, Сократис Папастатополус, Петр Чех, Генрих Мхитарян, Месут Озил, Пьер-Эмерик Обамеянг и Александр Ляказетт.

Теги: Арсенал
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