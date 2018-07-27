Александр Головин не сыграет в матче за Суперкубок Франции с "ПСЖ"

Полузащитник сборной России Александр Головин, который стал игроком "Монако", приступит к тренировкам с новой командой через неделю.На матч за Суперкубок Франции, в котором монегаски сыграют с "ПСЖ" 4 августа в Китае, 22-летний хавбек не поедет.