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Александр Головин не сыграет в матче за Суперкубок Франции с "ПСЖ"

Полузащитник сборной России Александр Головин, который стал игроком "Монако", приступит к тренировкам с новой командой через неделю.

На матч за Суперкубок Франции, в котором монегаски сыграют с "ПСЖ" 4 августа в Китае, 22-летний хавбек не поедет.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Головин Монако ПСЖ
Сегодня, 22:37
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