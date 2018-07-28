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Один рекламный пост в инстаграме Криштиану Роналду стоит 750 тыс долларов - его аккаунт третий в списке самых высокооплачиваемых в мире

Сервис Hopper HQ опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых звезд Инстаграма.

На первом месте модель Кайли Дженнер. За размещение одного рекламного поста на ее странице придется заплатить около одного миллиона долларов. Второе место заняла певица Селена Гомес (800 тысяч долларов).

На третьей строчке расположился форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду с показателем 750 тысяч долларов.

В первую десятку рейтинга также вошли нападающий "ПСЖ" Неймар (8-е место, 600 тысяч долларов) и форвард "Барселоны" Лионель Месси (9-е место, 500 тысяч долларов).
Теги: Роналду Неймар Месси
Сегодня, 09:42
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№1 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 09:50) #
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Болеет за:
«Терек»
Ну я думаю, что любой из нас в состоянии купить хотя бы парочку рекламных постов, это ещё дёшево.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
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