Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Стал ли для вас трагедией вылет России с ЧМ?
Показать все опросы

Новости партнеров

"Арсенал" разгромил "ПСЖ" в матче Международного кубка чемпионов

"Арсенал" разгромил "ПСЖ" в матче Международного кубка чемпионов со счетом 5:1

Международный кубок чемпионов

Стадион: Национальный (Сингапур, Сингапур)

"Арсенал" – "ПСЖ" 5:1

Гол: Озил, 14, Лакасетт, 67, 71, Холдинг, 88, Нкетиа, 90+5 - Нкунку 60

"Арсенал": Лено (Мартинес, 46), Папастатопулос (Холдинг, 63), Мустафи (Чемберс, 63), Колашинац (Мэйтленд-Найлс, 75), Бельерин, Озил (Смит-Роу, 63), Мхитарян (Нкетиа, 63), Эль-Ненни (Рэмзи, 46), Гюэндузи (Уиллок, 74), Айуоби (Лакасетт, 46), Обамейянг (Нкетиа, 67)

"ПСЖ": Буффон (Сибоис, 73), Риман (Загре, 74), Жоржен, Диарра (Фрессанж, 79), Рабьо (Ло Селсо, 68), Нкунку (Баэбек, 68), Нсоки, Бернед, Туфики, Веа (Постолачи, 79), Со (Сиссако, 73)

Предупреждения: Диарра, 52
Теги: Арсенал ПСЖ
Сегодня, 16:46
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.