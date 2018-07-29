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Джердан Шакири забил "Манчестер Юнайтед" ударом через себя (видео)

Полузащитник "Ливерпуля" Джердан Шакири забил красивый гол в ворота "Манчестер Юнайтед" (4:1) на предсезонном турнире International Champions Cup.

На 82-й минуте швейцарец установил окончательный счет ударом через себя.

"Прекрасный день: много фанатов на трибунах, мы победили. Я очень рад, что играю в замечательной команде с прекрасными партнерами.

Рад, что гол получился красивым. Часто отрабатываю удары через себя. В этом моменте все сложилось как надо", – сказал Шакири.

Теги: Шакири Манчестер Юнайтед Ливерпуль
Сегодня, 08:36
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