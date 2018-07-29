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"Парма" претендует на Марио Балотелли

Нападающий "Ниццы" Марио Балотелли может продолжить карьеру в "Парме", сообщает Gazzetta dello Sport.

Итальянцы готовы заплатить за Балотелли 5 миллионов евро, тогда как "Ницца" хочет выручить в два раза больше.

Контракт Балотелли с "Ниццей" рассчитан до лета 2019 года.
Теги: Парма Балотелли
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