"Парма" претендует на Марио Балотелли

Нападающий "Ниццы" Марио Балотелли может продолжить карьеру в "Парме", сообщает Gazzetta dello Sport.Итальянцы готовы заплатить за Балотелли 5 миллионов евро, тогда как "Ницца" хочет выручить в два раза больше.Контракт Балотелли с "Ниццей" рассчитан до лета 2019 года.