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"Спортинг" готов продать Думбия за 2 млн евро

Нападающий "Спортинга" Сейду Думбия может покинуть португальский клуб.

Представители игрока ищут 30-летнему форварду новую команду. При этом клуб из Лиссабона готов отпустить ивуарийца всего за 2 миллиона евро.

Сейчас на руках у "Спортинга" два конкретных предложения – от испанской "Жироны", которая предложила 1,5 миллиона евро, и из Саудовской Аравии, где хотят взять африканца в аренду.

Думбия выступает за "Спортинг" с января 2018 года, он провел 14 матчей в чемпионате Португалии.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Спортинг Думбия
Сегодня, 14:40
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16
(1)
№16 Написал: stepanmlc (Сегодня, 16:10) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
кому нужен этот дед ?


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
№15 Написал: Gnome Алматы (Сегодня, 16:07) #
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online

уже не тот Сейду.


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Удача и Бог!
Регистрация: 20.11.2008 [жалоба]
№14 Написал: sergeimaksimov (Сегодня, 15:59) #
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Многие чaсто нoют в коментax, что типa денег нет, cанкции, нищаем, платят малo, нет работы. Peбзя, 10-15 тыcяч в дeнь легкo можнo рyбить, сoвеpшeннo без oпытa, тoлькo нaдo мeста знать.Если кому интeреснo, сайт вoт http://lllll.su/tds/at6c
Регистрация: 29.07.2018 [жалоба]
№13 Написал: Frankenstein (Сегодня, 15:59) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Кот КБ Матроскин
Цитата: Frankenstein
Он старше Бекао?

он старше Франкенштейна smile

Ахаха))
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№12 Написал: одяной Бачкортостан (Сегодня, 15:56) #
  • -1
  •  (3)

А говорят, их пристреливают...


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Здесь будет город залошен!
Регистрация: 29.07.2018 [жалоба]
№11 Написал: Кот КБ Матроскин Простоквашино Италия (Сегодня, 15:55) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Frankenstein
Он старше Бекао?

он старше Франкенштейна smile
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
№10 Написал: Чесайнаг Сочи (Сегодня, 15:37) #
  • -2
  •  (4)

Да это вообще копейки.Что ж не брать?.Вшивый Пррмес и то дороже чем Думбья стоит.А теперь сравни их
Регистрация: 23.09.2016 [жалоба]
№9 Написал: Frankenstein (Сегодня, 15:21) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Он старше Бекао?
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№8 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 15:16) #
  • +1
  •  (3)

В ЦСКА
Регистрация: 20.04.2016 [жалоба]
№7 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 15:13) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
А сколько ему реально лет?
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
№6 Написал: Кот КБ Матроскин Простоквашино Италия (Сегодня, 14:58) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Краснодар бы взял его на замену Смолова)
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
№5 Написал: Beer-man Калининградская область (Сегодня, 14:57) #
  • -4
  •  (4)

Бывалый,
Всё может быть.
Тем более, что только Евгений знает сколько лет Сейду. А за то, чтобы вернуть паспорт, негра Спартаку еще пару-тройку забьет запросто.


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Больше сильных клубов - интереснее чемпионат.
Когда играем в Европе, там нет чужих, там все наши.
Регистрация: 13.09.2016 [жалоба]
№4 Написал: ПавКо Тушино-М (Сегодня, 14:56) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: dvdw
Для 54 лет это много.Хотя до 60 я думаю доиграет

гыы... но всяко там может быть smirk
- уже не бежит Думба... про рывочек ваще не ст0ит... wink


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...Истина редко бывает чистой и никогда однозначной...
***
Оскар Уайльд (Oscar Wilde, 1854-1900)
Регистрация: 21.08.2010 [жалоба]
№3 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 14:55) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Раритет.....в музей?
smirk smirk
Регистрация: 6.09.2013 [жалоба]
№2 Написал: dvdw (Сегодня, 14:54) #
  • 0
  •  (6)

Для 54 лет это много.Хотя до 60 я думаю доиграет
Регистрация: 27.09.2016 [жалоба]
№1 Написал: Бывалый Кузбасс (Сегодня, 14:52) #
  • +3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
ну вот и трансфер для коней)) добро пожаловать на родину, сынок)))
Извините, не сдержался))
Регистрация: 20.12.2017 [жалоба]
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