"Спортинг" готов продать Думбия за 2 млн евро

Нападающий "Спортинга" Сейду Думбия может покинуть португальский клуб.Представители игрока ищут 30-летнему форварду новую команду. При этом клуб из Лиссабона готов отпустить ивуарийца всего за 2 миллиона евро.Сейчас на руках у "Спортинга" два конкретных предложения – от испанской "Жироны", которая предложила 1,5 миллиона евро, и из Саудовской Аравии, где хотят взять африканца в аренду.Думбия выступает за "Спортинг" с января 2018 года, он провел 14 матчей в чемпионате Португалии.