Источник: Бенедикт Хеведес близок к переходу в "Локомотив" за 5 млн евро

Защитник "Шальке" Бенедикт Хеведес близок к переходу в "Локомотив", сообщает Bild.Сумма трансфера составит 5 миллионов евро. Его зарплата в "Локомотиве" составит 4 миллиона евро в год. Сам игрок, вероятно, согласится присоединиться к железнодорожникам, поскольку те будут выступать в Лиге чемпионов в предстоящем сезоне.В минувшем сезоне Хеведес выступал за "Ювентус" на правах аренды.