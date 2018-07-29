Опрос:

Кто главный претендент на чемпионство в новом сезоне?
Показать все опросы

Новости партнеров

Источник: Бенедикт Хеведес близок к переходу в "Локомотив" за 5 млн евро

Защитник "Шальке" Бенедикт Хеведес близок к переходу в "Локомотив", сообщает Bild.

Сумма трансфера составит 5 миллионов евро. Его зарплата в "Локомотиве" составит 4 миллиона евро в год. Сам игрок, вероятно, согласится присоединиться к железнодорожникам, поскольку те будут выступать в Лиге чемпионов в предстоящем сезоне.

В минувшем сезоне Хеведес выступал за "Ювентус" на правах аренды.
Теги: Шальке Локомотив Трансферы
Сегодня, 15:05
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
6
(4)
№6 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 16:09) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Сильный трансфер!
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
№5 Написал: demon_fs СПб (Сегодня, 16:07) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
лучше бы про атаку подумали противно смотреть как играют
Регистрация: 24.12.2007 [жалоба]
№4 Написал: бульбаш белгород (Сегодня, 16:06) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sergeimaksimov
Многие чaсто нoют в коментax, что типa денег нет, cанкции, нищаем, платят малo, нет работы. Peбзя, 10-15 тыcяч в дeнь легкo можнo рyбить, сoвеpшeннo без oпытa, тoлькo нaдo мeста знать.Если кому интeреснo, сайт вoт http://lllll.su/tds/at6c

Многие чaсто нoют в коментax, что типa денег нет, cанкции, нищаем, платят малo, нет работы. Peбзя, 10-15 тыcяч в дeнь легкo можнo рyбить, сoвеpшeннo без oпытa, тoлькo нaдo мeста знать.Если кому интeреснo, сайт вoт http://lllll.su/tds/at6c

Вали от сюда.
Регистрация: 8.05.2016 [жалоба]
№3 Написал: sergeimaksimov (Сегодня, 15:59) #
  • -5
  •  (5)

Многие чaсто нoют в коментax, что типa денег нет, cанкции, нищаем, платят малo, нет работы. Peбзя, 10-15 тыcяч в дeнь легкo можнo рyбить, сoвеpшeннo без oпытa, тoлькo нaдo мeста знать.Если кому интeреснo, сайт вoт http://lllll.su/tds/at6c

Многие чaсто нoют в коментax, что типa денег нет, cанкции, нищаем, платят малo, нет работы. Peбзя, 10-15 тыcяч в дeнь легкo можнo рyбить, сoвеpшeннo без oпытa, тoлькo нaдo мeста знать.Если кому интeреснo, сайт вoт http://lllll.su/tds/at6c
Регистрация: 29.07.2018 [жалоба]
№2 Написал: FC VOLGA Нижний Новгород (Сегодня, 15:33) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Волга НН»
Иметь в составе чемпиона мира будет неплохо для Локомотива .Защитник ещё в полном расцвете сил.
Регистрация: 28.12.2012 [жалоба]
№1 Написал: Кот КБ Матроскин Простоквашино Италия (Сегодня, 15:16) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
ну если только за 4 мульта,
защитник очень приличного уровня ,
а по меркам нашего чемпионат просто топ
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.