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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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20:05
Бранислав Иванович: все думают о великолепных аренах ЧМ, а нам приходится играть на этом поле (1)
Бранислав Иванович: все думают о великолепных аренах ЧМ, а нам приходится играть на этом поле (1)
19:20
У Мораты родилась двойня
У Мораты родилась двойня
19:01
Николай Тюнин: поле в Ярославле было не самого лучшего качества, но обе команды были в равных условиях
Николай Тюнин: поле в Ярославле было не самого лучшего качества, но обе команды были в равных условиях
17:14
Сергей Семак: опасений из-за позднего прилёта Дзюбы не было, он заслужил место в составе (видео)
Сергей Семак: опасений из-за позднего прилёта Дзюбы не было, он заслужил место в составе (видео)
16:59
Дмитрий Аленичев: в конце немного отошли назад, подсели, чем "Зенит" и воспользовался (видео) (3)
Дмитрий Аленичев: в конце немного отошли назад, подсели, чем "Зенит" и воспользовался (видео) (3)
16:58
Эрнани хорош, Дзюба - бог футбола, Кузяев – вышел и победил. Оценки матча «Енисей» - «Зенит» (3)
Эрнани хорош, Дзюба - бог футбола, Кузяев – вышел и победил. Оценки матча «Енисей» - «Зенит» (3)
15:24
Александр Бородюк заявил, что решение о присвоении званий ЗМС футболистам сборной соответствует регламенту (9)
Александр Бородюк заявил, что решение о присвоении званий ЗМС футболистам сборной соответствует регламенту (9)
12:08
"Луч" дома обыграл "Зенит-2" (1)
"Луч" дома обыграл "Зенит-2" (1)
11:41
Оргкомитет ЧМ-2022 в Катаре провел кампанию по саботажу заявок США и Австралии, используя бывших агентов ЦРУ (2)
Оргкомитет ЧМ-2022 в Катаре провел кампанию по саботажу заявок США и Австралии, используя бывших агентов ЦРУ (2)
У Мораты родилась двойня
В семье нападающего "Челси" Альваро Мораты родилась двойня. Малышей назвали Алессандро и Леонардо.
Мората женат на Алисе Кампелло. В декабре 2016 года пара обручилась, а их свадьба состоялась в июне 2017 года.
Мората женат на Алисе Кампелло. В декабре 2016 года пара обручилась, а их свадьба состоялась в июне 2017 года.
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