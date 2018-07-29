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У Мораты родилась двойня

В семье нападающего "Челси" Альваро Мораты родилась двойня. Малышей назвали Алессандро и Леонардо.

Мората женат на Алисе Кампелло. В декабре 2016 года пара обручилась, а их свадьба состоялась в июне 2017 года.
Теги: Мората Челси
Сегодня, 19:20
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