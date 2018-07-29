Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Кто главный претендент на чемпионство в новом сезоне?
Показать все опросы

Новости партнеров

Джанлуиджи Буффон: "Ювентус" интересует меня только как зрителя

Бывший вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон отказался обсуждать трансфер Криштиану Роналду в туринский клуб.

"Меня "Ювентус" сейчас интересует только как зрителя. "Ювентус" – выдающийся клуб, как и "ПСЖ", и, на мой взгляд, оба клуба прилагают все усилия, чтобы сделать свою команду максимально конкурентоспособной", - цитирует Буффона Football Italia.
Теги: Буффон Роналду Ювентус
Сегодня, 20:21
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: joaquine Тюмень (Сегодня, 20:29) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
Обиделся?


--------------------
Пути господни не железнодорожны..
Регистрация: 26.05.2009 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.