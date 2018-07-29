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Аксель Витсель близок к переходу в "Боруссию"

Полузащитник "Тяньцзинь Цюаньцзянь" Аксель Витсель продолжит карьеру в "Боруссии", утверждает Euro Unired.

На следующей неделе хавбек пройдет медосмотр в немецком клубе. Ранее Витсель выступал за "Зенит".

Напомним, Витсель является игроком "Тяньцзинь Цюаньцзянь" с 2017 года.
Теги: Витсель Боруссия Трансферы
Сегодня, 22:06
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№4 Написал: Frankenstein (Сегодня, 22:34) #
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«Спартак»
Грамотно слился из зенита транзитом через Китай
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№3 Написал: sumzzz Калининград (Сегодня, 22:28) #
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«Рубин»
Пох на китайских игроков


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ФК "Балтика" вперёд!
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№2 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 22:17) #
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Менхенгладбах или Дортмунд?
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
№1 Написал: DenStavropol Ставрополь (Сегодня, 22:14) #
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Согласен. Топовый ЦП, мяч не отнять
Регистрация: 26.08.2015 [жалоба]
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