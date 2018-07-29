Аксель Витсель близок к переходу в "Боруссию"

Полузащитник "Тяньцзинь Цюаньцзянь" Аксель Витсель продолжит карьеру в "Боруссии", утверждает Euro Unired.На следующей неделе хавбек пройдет медосмотр в немецком клубе. Ранее Витсель выступал за "Зенит".Напомним, Витсель является игроком "Тяньцзинь Цюаньцзянь" с 2017 года.