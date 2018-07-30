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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Гонсало Игуаин хочет уйти из "Ювентуса" после прихода Роналду
Нападающий "Ювентуса" Гонсало Игуаин подал руководству клуба запрос на трансфер.
Как утверждает La Stampa, аргентинец намерен покинуть команду в летнее межсезонье, чтобы попробовать свои силы в другом клубе.
Отмечается, что футболист со своим агентом ведет переговоры с "Миланом".
30-летний Игуаин выступает за "бьянконери" с 2016 года. В минувшем сезоне форвард провел 35 матчей, в которых забил 16 мячей и сделал семь результативных передач.
"Газета.ру"
Как утверждает La Stampa, аргентинец намерен покинуть команду в летнее межсезонье, чтобы попробовать свои силы в другом клубе.
Отмечается, что футболист со своим агентом ведет переговоры с "Миланом".
30-летний Игуаин выступает за "бьянконери" с 2016 года. В минувшем сезоне форвард провел 35 матчей, в которых забил 16 мячей и сделал семь результативных передач.
"Газета.ру"
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