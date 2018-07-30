Гонсало Игуаин хочет уйти из "Ювентуса" после прихода Роналду

Нападающий "Ювентуса" Гонсало Игуаин подал руководству клуба запрос на трансфер.Как утверждает La Stampa, аргентинец намерен покинуть команду в летнее межсезонье, чтобы попробовать свои силы в другом клубе.Отмечается, что футболист со своим агентом ведет переговоры с "Миланом".30-летний Игуаин выступает за "бьянконери" с 2016 года. В минувшем сезоне форвард провел 35 матчей, в которых забил 16 мячей и сделал семь результативных передач.