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Роналду сегодня проведет первую тренировку в футболке "Ювентуса"

Криштиану Роналду вчера прибыл в Турин, а уже сегодня проведет первую тренировку на базе команды.

Пока у футболиста не будет возможности познакомиться с большинством новых одноклубников, поскольку "бьянконери" сейчас находятся в американском турне.

Форвард будет тренироваться индивидуально и воссоединится с командой 8 августа, когда "Ювентус" вернется в Италию.

Football Italia
Теги: Ювентус Роналду
Сегодня, 11:36
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