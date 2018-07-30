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Люка Динь продолжит карьеру в АПЛ

"Эвертон" очень близок к покупке защитника "Барселоны" Люка Диня.

Как сообщает Sky Sports, переход будет оформлен в течение 24 часов. Сумма трансфера составит 20 млн евро плюс бонусы.

24-летний Динь перешел в "Барселону" из ПСЖ в 2016 году. За два сезона в футболке "сине-гранатовых" он сыграл 49 матчей и забил два гола.
Теги: Барселона Эвертон Динь
Сегодня, 11:42
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