За сумму в 300 млн евро "Барселона" готова продать права на название "Камп Ноу"

"Барселона" намерена продать права на название "Камп Ноу".Каталонский клуб готов рассмотреть предложения спонсоров начиная от 300 миллионов евро.Ожидается, что такую сумму сможет выплатить азиатская или американская компания.