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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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15:35
Президент "Анжи": прошлое руководство Дагестана оказывало нам поддержку, но нынешнему не до нас (3)
Президент "Анжи": прошлое руководство Дагестана оказывало нам поддержку, но нынешнему не до нас (3)
13:16
Борис Игнатьев: Смолову пока не удалось выйти на свой уровень, видно, что он сильно переживает (3)
Борис Игнатьев: Смолову пока не удалось выйти на свой уровень, видно, что он сильно переживает (3)
11:20
Спустя 8 лет Бухаров снова сыграл за «Рубин». А до этого рассказал о том, как загубил карьеру (1)
Спустя 8 лет Бухаров снова сыграл за «Рубин». А до этого рассказал о том, как загубил карьеру (1)
09:18
Источник: "Локомотив" заплатит за Хеведеса 4 млн евро, в ближайшие дни игрок пройдет медосмотр (8)
Источник: "Локомотив" заплатит за Хеведеса 4 млн евро, в ближайшие дни игрок пройдет медосмотр (8)
02:50
"Енисей" подарил Дзюбе иван-чай с чабрецом, кедровые шишки и орехи в одуванчиковом сиропе (18)
"Енисей" подарил Дзюбе иван-чай с чабрецом, кедровые шишки и орехи в одуванчиковом сиропе (18)
Вчера, 23:37
Сборная Португалии выиграла юношеский Евро, обыграв Италию (1)
Сборная Португалии выиграла юношеский Евро, обыграв Италию (1)
Вчера, 23:08
"Томь" на вершине. Обзор 3-го тура ФНЛ
"Томь" на вершине. Обзор 3-го тура ФНЛ
Вчера, 23:07
Спортивный директор "Енисея": команда 80 минут выглядела конкурентоспособной, чуть не дотерпели (4)
Спортивный директор "Енисея": команда 80 минут выглядела конкурентоспособной, чуть не дотерпели (4)
За сумму в 300 млн евро "Барселона" готова продать права на название "Камп Ноу"
"Барселона" намерена продать права на название "Камп Ноу".
Каталонский клуб готов рассмотреть предложения спонсоров начиная от 300 миллионов евро.
Ожидается, что такую сумму сможет выплатить азиатская или американская компания.
Marca
Каталонский клуб готов рассмотреть предложения спонсоров начиная от 300 миллионов евро.
Ожидается, что такую сумму сможет выплатить азиатская или американская компания.
Marca
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