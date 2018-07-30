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"ПСЖ" в товарищеском матче обыграл "Атлетико"

В товарищеском матче "ПСЖ" вырвал победу над мадридским "Атлетико".

Международный кубок чемпионов

Стадион: Национальный (Сингапур, Сингапур)

"ПСЖ" – "Атлетико" М 3:2

Голы: Нкунку, 33, Диаби, 74, Мальехо, 78, Бернед, 88 (авт.), Постолаки, 90+1

"ПСЖ": Трапп, Нсоки, Диарра - Нкунку, (Диаби, 46), Рабьо, (Аззеддин, 46), Ло Чельсо, (Яссин, 46), Верратти, Ди Мария, (Фрессанж, 46), - Риман, Курзава, Дагба.

"Атлетико": Адан, Гамейро, (Солано, 66), Вьетто, (Борха, 67), - Корреа, (Оскар, 64), Парти, (Муньос, 46), Родри Эрнандес, Мойя, Фандиньо - Хуанфран, Монтеро, Олабе.

Предупреждения: Сиссоко, 75
Теги: ПСЖ Атлетико
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