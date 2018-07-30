"Манчестер Юнайтед" удалил запись о переходе Виллиана

"Манчестер Юнайтед" удалил из своего официального Instagram запись, в которой сообщалось, что полузащитник "Челси" Виллиан присоединится к красным дьяволам.Напомним, что интерес к бразильскому футболисту этим летом уже проявляла испанская «Барселона», которая трижды делала предложение "синим", но "Челси" ответил каталонцам отказом."Манчестер Юнайтед" следующим включился в борьбу за Виллиана и, как ранее сообщали СМИ, уже договорился с "Челси" по сумме трансфера, которая должна была составить €74 млн. В официальном Instagram-аккаунте манкунианцев появился пост с подписью "Добро пожаловать в "МЮ", Виллиан!", однако, через некоторое время он был удален.