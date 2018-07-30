Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Кто главный претендент на чемпионство в новом сезоне?
Показать все опросы

Новости партнеров

"Манчестер Юнайтед" удалил запись о переходе Виллиана

"Манчестер Юнайтед" удалил из своего официального Instagram запись, в которой сообщалось, что полузащитник "Челси" Виллиан присоединится к красным дьяволам.

Напомним, что интерес к бразильскому футболисту этим летом уже проявляла испанская «Барселона», которая трижды делала предложение "синим", но "Челси" ответил каталонцам отказом.

"Манчестер Юнайтед" следующим включился в борьбу за Виллиана и, как ранее сообщали СМИ, уже договорился с "Челси" по сумме трансфера, которая должна была составить €74 млн. В официальном Instagram-аккаунте манкунианцев появился пост с подписью "Добро пожаловать в "МЮ", Виллиан!", однако, через некоторое время он был удален.

"Газета.ру"
Теги: Виллиан Манчестер Юнайтед
Сегодня, 19:48
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.