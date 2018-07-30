"Челси" может приобрести Пулишича на замену Виллиану

"Челси" попробует приобрести полузащитника дортмундской "Боруссии" Кристиана Пулишича в том случае, если бразилец Виллиан покинет "синих.Как передает Daily Mirror, "Челси" уже контактирует с коллегами из Дортмунда насчет приобретения Пулишича.Evening Standard отмечает, что интерес "синих" к американцу обусловлен опасениями потерять Виллиана.В данный момент "Челси" оценивает своего вингера в ?70 млн. За Пулишича руководство лондонского клуба готово отдать ?62 млн.