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"Челси" может приобрести Пулишича на замену Виллиану

"Челси" попробует приобрести полузащитника дортмундской "Боруссии" Кристиана Пулишича в том случае, если бразилец Виллиан покинет "синих.

Как передает Daily Mirror, "Челси" уже контактирует с коллегами из Дортмунда насчет приобретения Пулишича.

Evening Standard отмечает, что интерес "синих" к американцу обусловлен опасениями потерять Виллиана.

В данный момент "Челси" оценивает своего вингера в ?70 млн. За Пулишича руководство лондонского клуба готово отдать ?62 млн.

"Газета.ру"
Теги: Челси Виллиан Трансферы
Вчера, 23:23
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