СМИ: "Челси" готов отпустить Куртуа в "Реал"

"Челси" готов отпустить бельгийского вратаря Тибо Куртуа в мадридский "Реал".По информации RMC, трансфер состоится, если "синие" смогут найти замену Куртуа. "Сливочные" готовы заплатить за голкипера €35 млн.26-летний Куртуа выступает за "Челси" с 2014 года.