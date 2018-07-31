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СМИ: "Челси" готов отпустить Куртуа в "Реал"

"Челси" готов отпустить бельгийского вратаря Тибо Куртуа в мадридский "Реал".

По информации RMC, трансфер состоится, если "синие" смогут найти замену Куртуа. "Сливочные" готовы заплатить за голкипера €35 млн.

26-летний Куртуа выступает за "Челси" с 2014 года.

"Газета.ру"
Теги: Куртуа Челси Реал Трансферы
Сегодня, 00:45
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