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Денис Черышев вернулся к тренировкам с "Вильярреалом"

Полузащитник "Вильярреала" и сборной России Денис Черышев вернулся из отпуска после ЧМ-2018.

"Черышев присоединился к тренировкам. Русский вернулся" – сообщили в твиттере "Вильярреала"

На чемпионате мира Черышев забил 4 гола.

Теги: Черышев Вильярреал
Сегодня, 04:07
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