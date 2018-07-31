Российский форвард перешел в клуб второй немецкой бундеслиги

Клуб второй бундеслиги "Эрцгебирге Ауэ" объявил о переходе в команду на правах аренды российского нападающего Максимилиана Проничева.Арендное соглашение рассчитано на один год.Проничев с 2015 по 2017 год находился в системе "Зенита". За это время форвард провел лишь несколько матчей за вторую команду питерцев.