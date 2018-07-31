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"Эвертон" заплатит за бывшего игрока "Спартака" 30 млн евро

Защитник "Манчестер Юнайтед" Маркос Рохо близок к переходу в "Эвертон".

Сумма трансфера составит 30 млн евро.

Ранее на 28-летнего игрока претендовал "Вулверхэмптон". Однако "волков" не устроила высокая зарплата защитника, который в "МЮ" получает 160 тысяч евро в неделю.

В минувшем сезоне 28-летний Рохо провел всего 13 матчей в чемпионате Англии.

Daily Mail
Теги: Рохо Эвертон Манчестер Юнайтед
Сегодня, 10:08
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