"Эвертон" заплатит за бывшего игрока "Спартака" 30 млн евро

Защитник "Манчестер Юнайтед" Маркос Рохо близок к переходу в "Эвертон".Сумма трансфера составит 30 млн евро.Ранее на 28-летнего игрока претендовал "Вулверхэмптон". Однако "волков" не устроила высокая зарплата защитника, который в "МЮ" получает 160 тысяч евро в неделю.В минувшем сезоне 28-летний Рохо провел всего 13 матчей в чемпионате Англии.