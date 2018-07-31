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Ривалдо: если бы я играл в нынешнее время, я бы собирал все индивидуальные награды

Бывший игрок сборной Бразилии Ривалдо заявил, что мог бы побороться за "Золотой мяч", если бы играл в настоящее время.

"Если бы я играл сейчас, то выиграл бы все индивидуальные награды, в том числе и "Золотой мяч".

Борьба идет между Криштиану Роналду и Месси, что значит - другие игроки не так хороши. То, что они забивают больше голов, чем количество сыгранных матчей, указывает на то, что все не так. Мне они оба очень нравятся, но я думаю, что их доминация - признак того, что в Испании все не так.

В нынешнее время не так много качественных игроков, как раньше", - цитирует бразильца Daily Star
Теги: Месси Роналду
Сегодня, 10:47
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№2 Написал: safonas (Сегодня, 13:12) #
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при всем уважении, но некрасиво якать без возможности доказать


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
№1 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 11:10) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Да ну нах


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аргентинский бродячий театр и петушок
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
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