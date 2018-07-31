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Аксель Витцель прошел медобследование в "Боруссии"

Полузащитник Аксель Витцель сегодня успешно прошел медицинское обследование в дортмундской "Боруссии" и в ближайшее время официально станет футболистом "шмелей".

Ранее сообщалось, что "Боруссия" заплатит за бельгийца китайскому "Тяньцзинь Цюаньцзянь" 20 миллионов евро.

RTBF
Теги: Боруссия Д Витсель
Сегодня, 14:07
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