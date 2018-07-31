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Кейсуке Хонда продолжит карьеру в Австралии

Экс-полузащитник ЦСКА Кейсуке Хонда согласовал условия контракта с австралийским клубом "Мельбурн Виктори".

Стороны заключат годичный контракт по которому японец заработает 2,9 млн долларов, сообщает The World Game.

В прошлом сезоне Хонда выступал в чемпионате Мексики за "Пачуку" . В 29 матчах он забил 10 голов и отдал 7 результативных передач.
Теги: Хонда ЦСКА
Сегодня, 15:50
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№4 Написал: КрысОвцы Котло-ванна (Сегодня, 17:54) #
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online

Цитата: Кир Мяс
Обычная история для игрока, который ушел из ЦСКА

Им там в конюшне надо сразу знак срачества ставить на лоб. Тавро в виде морды Пельменя, внизу подпись - "мыговно"


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Бе-еримор, а крысы - это больно?
Регистрация: 31.07.2018 [жалоба]
№3 Написал: Frost Vjhjp (Сегодня, 17:24) #
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online

Цитата: Кир Мяс
Обычная история для игрока, который ушел из ЦСКА



МИЛАН----ЭТО был его выбор!!!!!!!!!!!!!! Туда его никто не впаривал..............
Регистрация: 5.02.2017 [жалоба]
№2 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 16:25) #
  • -3
  •  (5)

Обычная история для игрока, который ушел из ЦСКА
Регистрация: 20.04.2016 [жалоба]
№1 Написал: diego milito 22 (Сегодня, 15:56) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Страху натерпелся в Мексике и готов бежать на край света, в солнечную Австралию.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
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