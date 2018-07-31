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Денис Черышев может стать игроком "Эвертона"

Полузащитник "Вильярреала" и сборной России Денис Черышев может продолжить карьеру в "Эвертоне", сообщает Marca.

Вчера "Вильярреал" сообщил о том, что Черышев присоединился к команде. Вместе с тем, по информации источника, его пребывание в Испании будет недолгим.
Теги: Черышев Вильярреал Эвертон Трансферы
Сегодня, 18:43
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№1 Написал: cerberspb Санкт-Петербург (Сегодня, 19:23) #
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Болеет за:
«Зенит»
не надо ему из Испании уезжать, тем более в Англию, он и так хрустальный, а в АПЛ жестко играют, совсем поломают парня
Регистрация: 10.07.2009 [жалоба]
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