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Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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16:41
Алан Дзагоев пропустит 3-4 недели (19)
Алан Дзагоев пропустит 3-4 недели (19)
15:40
Пресс-служба "Зенита" призвала не относиться всерьёз к данным РБК об убытках клуба за 2017 год (17)
Пресс-служба "Зенита" призвала не относиться всерьёз к данным РБК об убытках клуба за 2017 год (17)
14:46
Луис Адриано восстановился от травмы и готов сыграть против "Локомотива" в матче 2-го тура (4)
Луис Адриано восстановился от травмы и готов сыграть против "Локомотива" в матче 2-го тура (4)
13:40
"Атлетико" намерен заменить ушедшего в "Интер" Врсалько защитником ЦСКА Марио Фернандесом (18)
"Атлетико" намерен заменить ушедшего в "Интер" Врсалько защитником ЦСКА Марио Фернандесом (18)
13:14
Екатерина Гамова прокомментировала свое заявление о незаслуженном получении футболистами сборной России званий ЗМС (13)
Екатерина Гамова прокомментировала свое заявление о незаслуженном получении футболистами сборной России званий ЗМС (13)
12:46
Тот же "Наш Футбол", но местами даже хуже. "Матч Премьер" не совершил революцию в показе РПЛ (9)
Тот же "Наш Футбол", но местами даже хуже. "Матч Премьер" не совершил революцию в показе РПЛ (9)
11:47
Семак: "Зениту" необходимо усиление на каждую позицию - нам нужны игроки сильнее нынешних! (55)
Семак: "Зениту" необходимо усиление на каждую позицию - нам нужны игроки сильнее нынешних! (55)
11:39
"Челси" предложил Н'Голо Канте новый контракт - он станет самым высокооплачиваемым игроком клуба
"Челси" предложил Н'Голо Канте новый контракт - он станет самым высокооплачиваемым игроком клуба
Сергей Милинкович-Савич: я остаюсь в "Лацио"
Полузащитник "Лацио" Сергей Милинкович-Савич сообщил, что он не собирается покидать римский клуб.
"Конечно же, я остаюсь в "Лацио". Вы же видите, что я все еще здесь", - цитирует сербского футболиста Goal.com.
"Конечно же, я остаюсь в "Лацио". Вы же видите, что я все еще здесь", - цитирует сербского футболиста Goal.com.
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