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Сергей Милинкович-Савич: я остаюсь в "Лацио"

Полузащитник "Лацио" Сергей Милинкович-Савич сообщил, что он не собирается покидать римский клуб.

"Конечно же, я остаюсь в "Лацио". Вы же видите, что я все еще здесь", - цитирует сербского футболиста Goal.com.
Теги: Лацио
Сегодня, 19:47
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№1 Написал: afelayz Россия, Красноярск (Сегодня, 19:51) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
После такого ЧМ, ты на йух ником уне нужен!
Регистрация: 8.08.2016 [жалоба]
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