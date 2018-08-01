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Тибо Куртуа отказался продлить контракт с "Челси"

Голкипер Тибо Куртуа отказался подписывать новый контракт с "Челси", сообщает The Sun.

Бельгиец хочет, чтобы клуб продал его этим летом, в противном случае угрожая покинуть его бесплатно в следующем году, когда истечет контракт.

Куртуа интересуется мадридский "Реал", готовый заплатить за него 35 млн фунтов. Сам вратарь хочет вернуться в Мадрид, где живет его семья.
Теги: Челси Реал Куртуа
Сегодня, 10:14
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