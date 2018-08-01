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Daily Mail: Зидан может сменить Моуринью на посту главного тренера "Манчестер Юнайтед"

Французский специалист Зинедин Зидан может сменить португальца Жозе Моуринью в роли главного тренера "Манчестер Юнайтед", сообщает Daily Mail.

Руководство "МЮ" озабочено трансферной кампанией, которую проводит португалец. По их мнению, приобретения, совершенные в межсезонье, вряд ли помогут выиграть чемпионат Англии в сезоне-2018/19.

Первым кандидатом на замену португальцу в списке боссов клуба значится Зинедин Зидан.
Теги: Зидан Моуринью Манчестер Юнайтед
Сегодня, 10:34
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