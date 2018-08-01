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Сейду Думбия продолжит карьеру в Саудовской Аравии

По информации "СЭ", экс-нападающий ЦСКА Сейду Думбья перейдет в клуб "Аль-Кадисия" из Саудовской Аравии.

"Спортинг" отдаст 30-летнего ивуарийского форварда в аренду на один сезон, в течение которого зарплату игроку будет полностью выплачивать "Аль-Кадисия" (2,5 миллиона евро). Стоимость аренды составит 2,4 млн евро.

Также у клуба из Саудовской Аравии появится право выкупа после истечения срока аренды, для чего необходимо будет заплатить 2 миллиона евро.

Представители Думбья не получали предложений из России, несмотря на низкую стоимость игрока.
Теги: Думбия
Сегодня, 12:47
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(1)
№1 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 13:49) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Сухой, жаркий климат как нельзя лучше подходит для старческих костей и суставов


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аргентинский бродячий театр и петушок
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
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