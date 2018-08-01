Опрос:

Кто главный претендент на чемпионство в новом сезоне?
Показать все опросы

Новости партнеров

Милан Бадель, который был близок к переходу в "Зенит", стал игроком "Лацио"

Полузащитник сборной Хорватии Милан Бадель, интерес к которому проявлял "Зенит", продолжит карьеру в Италии.

29-летний футболист подписал контракт с "Лацио", сообщает пресс-служба римского клуба. Договор рассчитан на 4 года.

Бадель достался "Лацио" бесплатно.
Теги: Зенит Лацио Бадель
Сегодня, 13:32
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.