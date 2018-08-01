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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Лучано Спаллетти в ближайшее время продлит контракт с "Интером"
Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти продлит контракт с клубом до начала нового сезона, информирует Football Italia.
Соглашение с 59-летним специалистом будет рассчитано на три года.
Спаллетти возглавил "Интер" в июне 2017 года. В прошлом сезоне "Интер" занял четвертое место в чемпионате Италии и завоевал путевку в Лигу чемпионов.
Соглашение с 59-летним специалистом будет рассчитано на три года.
Спаллетти возглавил "Интер" в июне 2017 года. В прошлом сезоне "Интер" занял четвертое место в чемпионате Италии и завоевал путевку в Лигу чемпионов.
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