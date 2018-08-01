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БАТЭ одержал победу над ХИКом

Лига чемпионов

2-й квалификационный раунд

Матч 1 - 1:2

Стадион: MCH Арена - Мессецентр - Хернинг (Хернинг, Дания)

"ХИК" – "БАТЭ" 1:2

Гол: Яхуби, 28 - Рафинья, 21 (авто.), Стасевич, 24

"ХИК": Рудаков, Рафинья, Сумусало, Обилор, Патронен, Аннан, Дальстрём (Веротаинен, 74), Яхуби, Риски (Алхо, 69), Де Мелло, Менса

"БАТЭ": Щербицкий, Володько, Филипович, Филипенко, Риос, Яблонский, Бага (Березкин, 77), Драгун, Иванич (Скавыш, 67), Стасевич (Тиоминен, 87), Сигневич

Предупреждения: Стасевич, 58, Ягуби, 75, Скавыш, 90, Володько, 90+3, Обилор, 90+3
Теги: БАТЭ ХИК
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