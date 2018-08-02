Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Кто главный претендент на чемпионство в новом сезоне?
Показать все опросы

Новости партнеров

Переход Игуаина в "Милан" сорвался

Руководство итальянского "Милана" не достигло успеха в сделке с переходом форварда туринского "Ювентуса" Гонсало Игуаина.

По информации La Gazzetta Dello Sport, аргентинский нападающий настаивал на полноценном трансфере, однако "Милан" был готов лишь сделать предложение по аренде на один год. Также "россонери" предложил Игуаину зарплату в €7,5 млн, в то время как сам футболист требовал €9 млн.

В последнем сезоне Игуаин провел за "Ювентус" 35 матчей и забил 16 мячей.

"Газета.ру"
Теги: Милан Игуаин Ювентус
Сегодня, 01:06
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.