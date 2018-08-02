Переход Игуаина в "Милан" сорвался

Руководство итальянского "Милана" не достигло успеха в сделке с переходом форварда туринского "Ювентуса" Гонсало Игуаина.По информации La Gazzetta Dello Sport, аргентинский нападающий настаивал на полноценном трансфере, однако "Милан" был готов лишь сделать предложение по аренде на один год. Также "россонери" предложил Игуаину зарплату в €7,5 млн, в то время как сам футболист требовал €9 млн.В последнем сезоне Игуаин провел за "Ювентус" 35 матчей и забил 16 мячей.