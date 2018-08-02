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Шейку Куяте продолжит карьеру в "Кристал Пэласе"

Полузащитник сборной Сенегала Шейку Куяте заключил контракт с "Кристал Пэлас", сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение рассчитано до 2022 года. Последние четыре сезона Куяте провел в "Вест Хэме".

Ради перехода в "Кристал Пэлас" Куяте отказался от варианта с "Порту", который также проявлял к нему интерес.
Теги: Кристал Пэлас Вест Хэм
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