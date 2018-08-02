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Гонсало Игуаин попрощался с болельщиками "Ювентуса

Нападающий "Ювентуса" Гонсало Игуаин поблагодарил болельщиков команды за поддержку. Вчера форвард прошел медобследование в Милане и сегодня подпишет контракт со своим новым клубом.

"Я отлично себя чувствую. Сегодня надеюсь подписать контракт с "Миланом". Хотелось бы поприветствовать фанатов "Милана" и поблагодарить болельщиков "Ювентуса" за поддержку. Вместе мы провели два года. Вы невероятные болельщики, я запомню вашу поддержку до конца жизни!", - цитирует аргентинца Football Italia
Теги: Милан Ювентус Игуаин
Сегодня, 10:13
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