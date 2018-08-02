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Эктор Купер возглавит сборную Узбекистана

Аргентинский специалист Эктор Купер продолжит карьеру в Узбекистане.

6 августа тренер будет официально представлен в качестве нового главного тренера национальной команды страны, сообщается на официальном сайте Ассоциации футбола Узбекистана.
Ранее Купер работал со сборной Египта, с которой он выступал на чемпионате мира — 2018.
Теги: Сборная Узбекистана
Сегодня, 11:43
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