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"Наполи" отказался от идеи приобретения Марио Фернандеса

По информации Daily Mail, "Наполи" передумал делать предложение о покупке правого защитника ЦСКА Марио Фернандеса.

По данным источника, клуб Серии А принял в учет нежелание самого игрока покидать ЦСКА, о чем ранее заявил агент футболиста.

Теперь "Наполи" переключился на игрока "Манчестер Юнайтед" Маттео Дармиана.
Теги: Наполи ЦСКА Марио Фернандес
Сегодня, 11:57
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